Путепровод на обходе Тюмени начнут ремонтировать 10 мая

В Тюмени 10 мая начнется ремонт путепровода на обходе города. Подрядчик закроет часть проезда.

Объект располагается на примыкании улиц Авторемонтной и Интернациональной. Часть проезжей части будет закрыта в направлении Московского тракта. Рабочие обновят асфальтовое покрытие, пишет портал «Наш город».

Весь процесс будет разделен на шесть этапов. Ремонт продлится до начала учебного года.

Ранее сообщалось, что в Тюмени запланировано перекрытие нескольких улиц в связи с ремонтом тепломагистрали. Протяженность объекта составляет 468 м.