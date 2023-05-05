Движение открыли по второму железнодорожному пути Крымского моста

Движение по второму железнодорожному пути Крымского моста открыли с опережением графика. Об этом в пятницу, 5 мая, написал вице-премьер России Марат Хуснуллин в Telegram-канале.

«Специалисты работали круглосуточно в две смены. Произвели замену двух пролетных строений, для которых было поставлено 524 т металлоконструкций. Была произведена сложнейшая операция по надвижке пролетов», — написал он.

Хуснуллин поблагодарил тех, кто принял участие в работе.

Он также выразил мнение, что движение по второму железнодорожному пути возобновили символично в преддверии празднования Дня Победы.

Помимо этого, вице-премьер упомянул, что в феврале была открыта автомобильная часть моста также с опережением срока на полтора месяца.

Тогда специалисты завершили восстановление всех четырех полос после теракта, совершенного в октябре 2022 года. Отмечалось, что была обновлена и правая сторона, которая не пострадала от взрыва.

Кроме того, 5 декабря 2022 года также с опережением срока на две недели открыли правую часть моста, получившую наибольшие повреждения.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. В результате теракта взорвались семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

19 февраля текущего года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что версия об организации спецслужбами Украины теракта на Крымском мосту подтвердилась. Уже установлены 12 человек, которые имеют непосредственное отношение к совершению теракта.