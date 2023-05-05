В ЕП заподозрили Польшу в превышении полномочий из-за запрета импорта с Украины

Введение Варшавой запрета на ввоз зерна с Украины может быть связано с превышением Польшей своих полномочий как государства — члена Евросоюза (ЕС). Об этом депутат Европарламента от Польши Марек Белька заявил в обращении к Еврокомиссии.

«15 апреля 2023 года правительство Польши опубликовало постановление, устанавливающее запрет на ввоз продовольственных и сельскохозяйственных товаров с Украины в Польшу, которое вступило в силу автоматически после публикации», — цитирует его обращение к Еврокомиссии Lenta.Ru.

Он отметил, что власти страны ввели запрет в ответ на значительный объем импорта зерна с Украины, что частично является результатом снятия тарифных и количественных ограничений на торговлю товарами между ЕС и Украиной, которые вступили в силу 4 июня прошлого года.

Белька уточнил, что запрет на импорт был введен в ответ на протесты польских сельскохозяйственных производителей. Это было сделано без консультации с Еврокомиссией в нарушение ее исключительной компетенции в этой области.

Он спросил у Еврокомиссии, как она оценивает действия правительства Польши и планирует ли она введение против Варшавы санкций в случае выявления превышения полномочий.

15 апреля Венгрия и Польша запретили импорт зерновых, масличных культур и ряда других киевских сельхозпродуктов на период до 30 июня, передает НСН. Причинами стали затоваривание украинской продукцией собственных рынков этих стран и предпосылки к разорению местных фермеров.

В Киеве выразили обеспокоенность возможными убытками от запрета на экспорт зерна. Однако глава налогкомитета ВР Украины Гетманцев выразил надежду на то, что благодаря поддержке со стороны ЕС будет достигнут компромисс в вопросе аграрного экспорта.

В прошлом году ЕС разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны ЕС беспошлинно, это ударило по фермерам Польши и некоторых других стран.