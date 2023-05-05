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Карта спецоперации на Украине 5 мая

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Фото: РИА Новости/Александр Сухов
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 5 мая можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на купянском направлении поражены подразделения противника в районах Двуречной, Ивановки и Крахмального Харьковской области. В районах Синьковки, Тимковки и Берестового пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. Уничтожено до 95-ти украинских военнослужащих, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также одна артиллерийская система М777 производства США. В районе Огурцово уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.

На краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Невского ЛНР, Торского и Серебрянки ДНР. Уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, один пикап, а также гаубицы Д-20 и Д-30. В районе Петровского ЛНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.

На донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия в западной части Артемовска. Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Калиновки и Красного ДНР. В районе Часова Яра уничтожен мост, по которому ВСУ пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск. В районах Краматорска и Авдеевки уничтожены два склада боеприпасов 54-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. За сутки уничтожено до трехсот украинских военнослужащих и наемников, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, одна боевая машина РСЗО «Град», а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На южно-донецком и запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям противника в районах Водяного, Угледара ДНР, Малиновки, Червоного и Новоданиловки Запорожской области. В районе Новомихайловки ДНР пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери противника составили более 90 военнослужащих, один танк, пять автомобилей, гаубица Д-30, а также одна артиллерийская система М777 производства США.

На херсонском направлении уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, пятнадцать боевых бронированных машин, 23 автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также три гаубицы Д-30.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 418 самолетов, 230 вертолетов, 3963 беспилотных летательных аппарата, 421 зенитный ракетный комплекс, 8992 танка и других боевых бронированных машин, 1096 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4739 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9986 единиц специальной военной автомобильной техники.

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