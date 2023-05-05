«Аэрофлот» запустит рейсы из Москвы в турецкую Адану с 8 июня

«Аэрофлот» с 8 июня запустит рейсы в турецкий город Адана, сообщил перевозчик на официальном сайте в пятницу, 5 мая.

«Полеты будут выполняться из терминала С аэропорта Шереметьево три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям», — рассказали в авиакомпании.

Отмечается, что Адана станет шестым пунктом Турции, в которые «Аэрофлот» летает из Москвы. Авиакомпания также напомнила о действующих перелетах из Шереметьево в Стамбул, Бодрум, Даламан, Анталью и Измир.

Ранее, 6 марта, в «Аэрофлоте» заявили, что с 6 апреля возобновятся прямые рейсы из Москвы в турецкий Даламан. С 27 апреля полеты выполняются ежедневно.