Отопительный сезон завершится в Иркутске 15 мая

Отопление начнут отключать в Иркутске 15 мая. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на городскую администрацию.

Постановление о завершении сезона уже принято в мэрии. Теплоснабжающие и управляющие организации начнут перевод сетей в летний режим работы. Первыми будут отключены жилые дома, позже подача тепла прекратится в социальных объектах.

Согласно нормативам, отопительный сезон завершается при повышении среднесуточной температуры до +8 градусов в течение пяти суток. В мэрии подчеркнули, что в случае похолодания дата отключения отопления может быть оперативно изменена.

В Новосибирске отопительный сезон завершится 10 мая.