В МГУ оценили вероятность помех со стороны ЕС по вхождению Венгрии в зону евро

Планируемый вход Венгрии в зону евро является закономерным этапом развития венгерского участия в Евросоюзе (ЕС), препятствий возникнуть не должно. Об этом 5 мая «Известиям» сказал кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков.

Ранее в этот день председатель финансового совета Венгрии Арпад Ковач сообщил, что Венгрия будет готова войти в зону евро к концу 2024 года, пишет ТАСС.

«Форинт оставался в Венгрии на протяжении всех лет уже членства в ЕС, Венгрию это в принципе устраивало. Но расширение зоны евро так или иначе прогнозировалось. Понятно, что сегодня могут быть разные политические моменты, связанные с осмыслением Венгрии ее членства в европейских институциях. Буквально сейчас проходит конференция всех консервативных сил Венгрии, которые многими расцениваются в Европе как альтернативный взгляд на общеевропейские ценности», — сказал эксперт.

Но при этом экономические вопросы всё равно сохраняют свою актуальность, подчеркнул Коньков.

«Венгрия — заметный игрок в европейской экономике. Я не думаю, что здесь будут какие-то препятствия. Это закономерный этап развития венгерского участия в Евросоюзе», — заключил политолог.

При этом в конце апреля агентство Bloomberg написало, что в Венгрии наблюдается значительное снижение поддержки Евросоюза. Как следует из публикации, сейчас только 39% венгров поддерживают политику блока, что стало историческим минимумом для страны. Отношение населения Венгрии к ЕС резко изменилось за год. В прошлом году положительно к объединению относились 51% венгров.

В том же месяце министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на совете глав МИД стран ЕС снова заявил, что страна выступает против поставок оружия Украине. Он отметил, что поставки вооружений киевскому режиму только продлевают спецоперацию, увеличивая число жертв конфликта.