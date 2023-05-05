Вездеход провалился под лед реки в Якутии

В Якутии вездеход провалился под лед во время движения по реке Вилюй. Потерпевшим оказали помощь очевидцы.

Инцидент произошел 5 мая на территории Вилюйского района. Под лед провалился вездеход, задействованный в частном извозе. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

Неравнодушные очевидцы прибыли к месту происшествия на аэролодке и двух машинах. Им удалось поднять транспорт из воды. Пострадавших в результате инцидента нет.

В отношении водителя вездехода составлен административный протокол.

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