Площадь пожара на складах в Екатеринбурге возросла до 4 тыс. кв. м
Площадь пожара на складах в Екатеринбурге возросла вдвое и теперь составляет 4 тыс. кв. м. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в главном управлении МЧС России по Свердловской области.
«Огонь перекинулся на растительность. Площадь пожара в Свердловской области увеличилась до 4 тыс. кв. м», — говорится в сообщении ведомства.
Пожарные принимают меры для недопущения перехода огня на гаражный кооператив. Работы осложняет высокая пожарная загрузка зданий и ветреная погода.
К тушению привлечено около 60 человек и 15 единиц техники.
Два склада с легковоспламеняющимися жидкостями и резиной загорелись на площади 2 тыс. кв. м ранее в этот день. Помещения складов находятся на Базальтовой улице.
Информации о пострадавших не поступало.