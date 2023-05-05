«Калашников» начал поставки разработанного совместно с Минобороны комплекта обмундирования

Компания «Триада-ТКО», входящая в состав концерна «Калашников», начала поставлять разработанный со специалистами российского Министерства обороны всесезонный комплект полевого обмундирования (ВКПО 3.0) для военных, рассказали 5 мая в пресс-службе концерна.

«В поставке — несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек», — сказано в публикации в Telegram-канале.

В состав ВКПО 3.0 образца 2022 года вошли термобелье нательное флисовое, кофта флисовая, костюм демисезонный, костюм влаговетрозащитный, костюм утепленный, костюм летний из куртки, брюк и боевой рубашки, фуражка летняя, утепленная демисезонная шапка, а также зимний шарф.

В феврале Минобороны РФ разработало четыре варианта новой формы для военнослужащих, которые работают в зоне спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Главная особенность — даже не покрой, а цвет, отметил корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Как выяснилось 12 января, оружейный дивизион «Калашникова» в минувшем году побил 20-летний рекорд по производству оружия. Таким образом, за 2022 год было выполнено 45 госконтрактов и 24 договора по линии военно-технического сотрудничества.

27 декабря отмечалось, что концерн наращивает производство по всей номенклатуре. Также сообщалось о планах в 2023 году наращивать выпуск дронов и разрабатывать новые.