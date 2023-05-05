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Емельяненко впервые прокомментировал инцидент в аэропорту Екатеринбурга

Емельяненко об инциденте в аэропорту Екатеринбурга: это всё злые языки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил, что он не делал ничего противозаконного в аэропорту Екатеринбурга. Речь идет об инциденте, который произошел в апреле текущего года, когда спортсмен якобы помочился в здании воздушной гавани.

«Это всё злые языки. Ничего не было, ничего нет. Ни заявлений не было, ни видео. Просто кто-то запустил мульку в интернете, что Александр Емельяненко нахулиганил. И всё», — приводит «Спорт-Экспресс» слова бойца.

В начале апреля блогер Анна Данилова сообщила, что спортсмен в состоянии алкогольного опьянения справил нужду в аэропорту Екатеринбурга и нахамил охраннику, который сделал ему замечание. После этого были вызваны сотрудники полиции. Однако, по словам девушки, правоохранители не стали выписывать Емельяненко штраф и даже сфотографировались с ним.

Емельяненко указал, что в случае реального правонарушения его бы задержали. При этом полицейские, которые с ним фотографировались, попросили о фото как обычные фанаты, никакой сделки с правоохранителями не было, подчеркнул спортсмен.

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В марте 2019 года Емельяненко задержали в Кисловодске за то, что он припарковал машину на пешеходном переходе. Когда за транспортным средством приехали эвакуаторщики, боец устроил скандал, сел в авто и поехал по тротуару. Позднее он стал виновником двойного ДТП и скрылся с места аварии.

Позже суд арестовал Емельяненко на 10 суток за неповиновение полицейским.

На суде спортсмен признался, что был пьян, но отрицал оказание сопротивления при задержании. Он извинился перед правоохранителями за хамство и заявил, что теперь «законно несет наказание».

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