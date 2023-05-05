Вступление Украины в Североатлантический альянс (НАТО) создаст риск третьей мировой войны. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил обозреватель Bloomberg Андреас Клут.

По его словам, есть веские причины принимать Украину в НАТО и более весомые не делать этого.

«Гарантии безопасности, представленные в статье пять [устава альянса], не могут быть предоставлены [Киеву] в нынешних условиях», — выразил мнение автор статьи.

Клут также отметил, что сценарий эскалации представить невозможно, но он включает «сползание к третьей мировой войне».

Ранее, 4 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получить сигнал о вступлении в НАТО после завершения конфликта. По его словам, государство понимает, что не войдет в альянс до окончания военной операции. Зеленский подчеркнул, что Украина хотела бы получить очень четкий сигнал, что страна будет в НАТО после конфликта.

30 апреля президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина не присоединится к НАТО, прежде чем завершится военная операция. По его словам, иначе это бы слишком сильно усложнило ситуацию.

27 апреля политолог, преподаватель МГИМО Алексей Зудин заявил «Известиям» о том, что Украина не вступит ни в Евросоюз (ЕС), ни в НАТО до тех пор, пока это будет сопровождаться для Запада реальной опасностью. Запад ни на какие реальные уступки киевскому режиму не пойдет, отметил он.

13 апреля первый замглавы украинского МИДа Эмине Джапарова указала на то, что вступление Украины в ЕС и НАТО является вопросом времени. Киев планирует начать переговоры о присоединении до конца текущего года, уточнила дипломат.

Комментируя возможное вступление Украины в НАТО, в Москве подчеркивали, что НАТО ждет серьезный конфликт в случае оперативного принятия страны в альянс.