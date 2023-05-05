Шествие «Лохматого полка» отменили в Калининграде

В Калининграде принято решение об отмене памятного шествия «Лохматого полка». Оно должно было состояться в День Победы.

По словам организаторов мероприятия, которые приводит ИА FlashNord, шествие не состоится в связи с «повышенной угрозой совершения терактов». Организаторы надеются, что акция возобновится в следующем году.

Шествие должны были посвятить памяти военных кинологов и их четвероногих партнеров, собак, погибших в Великой Отечественной войне. На тот же день планировалось показательное выступление собак с демонстрацией цирковых трюков и элементов дрессировки собак.

Ранее сообщалось, что в этом году традиционного шествия «Бессмертного полка» в России не будет. Организаторы приняли такое решение в связи с безопасностью. Поучаствовать в памятной акции можно в других форматах. Например, разместив портрет ветерана на автомобиле или одежде, поменяв свой аватарку в соцсетях.