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Житель Пензы убил мать за «испорченное детство»

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Жителя Пензы осудили на восемь лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью матери, повлекшее смерть по неосторожности. Он объяснил, что избил мать до смерти «за испорченное детство».

Следствие установило, что преступление было совершено 9 января 2023 года. Во время ссоры на почве личной неприязни из-за употребления женщиной спиртных напитков мужчина побил ее кулаками по груди и голове.

По данным судмедэкспертизы, смерть женщины наступила от тупой травмы грудной клетки с переломами грудины и ребер, ушибами легких, разрывом правого предсердия и желудочка сердца.

Во время судебного заседания подсудимый пояснил, что накануне случившегося его мать пришла домой в состоянии опьянения. Ему с детства не нравилось, когда она злоупотребляла спиртным. В 2005 году женщину лишили родительских прав, из-за того что она выпивала. Сына передали в детский дом, а с 18 лет он стал проживать вместе с матерью.

В тот вечер, по словам осужденного, между ними возникла ссора, он несколько раз ударил женщину. Утром он обнаружил мать, но она была уже мертва, пишет ИА «Пенза-пресс».

Ранее, 4 мая, сообщалось, что в Красноярске в отношении 67-летней жительницы возбудили уголовное дело по подозрению в организации заказного убийства своей 48-летней дочери. Оперативники предотвратили заказное убийство, которое готовила женщина. Причиной стали споры вокруг квартиры.

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