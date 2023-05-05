Клещевой боррелиоз заподозрили у двух жителей Иркутской области

С начала сезона в Иркутской области 485 человек пострадали от укусов клещей. У двух человек подозревают заражение клещевым боррелиозом.

По данным Роспотребнадзора, большинство нападений вредителей произошло в Иркутском, Ангарском, Ольхонском, Слюдянском и Шелеховском районах. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Два человека госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит, еще у одного человека подозревают риккетсиоз. В лаборатории исследовали 388 клещей, 50 особей оказались переносчиками боррелиоза, еще восемь — других клещевых инфекций.

Противоклещевая обработка проведена на площади 343,2 га. Всего планируется обработать 1,7 тыс. га.

В Вологодской области с начала сезона 829 человек пострадали от укусов клещей. В числе пострадавших — 192 ребенка.