Захарова ответила Боррелю о мирном плане Зеленского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 5 мая, ответила на заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Евросоюз (ЕС) считает план украинского лидера Владимира Зеленского единственной мирной инициативой по Украине.

«Во-первых, это не ЕС считает. И даже не Боррель. А США. Во-вторых, если бы ЕС был в состоянии «считать», то в такой ситуации не оказался бы. В-третьих, «мирный план Зеленского» — это не план и не мирный. Это очередная американская методичка по разжиганию конфликта в Европе», — написала дипломат в Telegram-канале.

Захарова добавила, что не воспринимать всерьез инициативу Китая, то есть «предложения, выдвинутые от имени пятой части населения планеты и ведущей экономики мира», может только человек, не разбирающийся в геополитике или «человек с колониальной логикой», который не уважает людей «ниже себя». Представитель МИД РФ отнесла Борреля к таким людям.

О том, что ЕС считает план Зеленского единственной мирной инициативой по Украине, Боррель заявил ранее в этот день. Китайский план он назвал набором благих пожеланий.

3 мая Захарова заявила о непредвзятой позиции Китая по урегулированию кризиса на Украине. Она подчеркнула, что Пекин разбирается в причинах происходящего и Москва ценит его готовность внести вклад в урегулирование украинского кризиса политико-дипломатическим путем.

В феврале Китай опубликовал документ с позицией по политическому урегулированию ситуации на Украине. Среди основных пунктов — необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации.

Зеленский назвал предложения КНР по урегулированию украинского кризиса «не планом действий, а размышлениями на эту тему». При этом он отметил, что некоторые предложения Пекина сходятся с украинской позицией, и назвал положительным тот факт, что Китай начал обсуждение украинского конфликта.

В конце декабря 2022 года украинский лидер на встрече с президентом США Джо Байденом предложил «план мира» из 10 пунктов, который, как он надеется, приведет к совместным гарантиям безопасности на десятилетия вперед. Его условия, в частности, включают восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.