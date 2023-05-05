Еще 20 вагонов трамваев оснастят видеокамерами в Самаре

В Самаре продолжается оснащение системами видеонаблюдения салонов подвижного состава МП «Трамвайно-троллейбусное управление». В этом году планируется установить видеокамеры в 20 вагонах.

По словам главы городского департамента транспорта Юрия Тапилина, которые приводит НИА «Самара», при любых инцидентах, связанных с поведением пассажиров, видео с камер будет первоисточником для восстановления хронологии событий. В мэрии сформировали график мероприятий, количество камер, которые должны установить, сроки реализации.

Так, обычно в каждом салоне трамвая размещают по шесть камер: напротив входных дверей и в кабине водителя. Там же устанавливают видеорегистраторы.

В этом году специалисты установят более совершенное оборудование, которое позволяет передавать данные видеонаблюдения в режиме онлайн, в том числе по запросу оперативных служб. Повышенное внимание уделяется подвижному составу, который отправляется на маршруты с напряженным дорожным трафиком, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что в Самарской области приведут в порядок около 159 км инженерных сетей. Утверждена госпрограмма по модернизации коммунального комплекса на 2023–2027 годы. Качество коммунальных услуг повысится для 80 тыс. человек.