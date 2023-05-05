На берегу Нарвы задержали плывшего в РФ в гидрокостюме гражданина Словакии

Сотрудники пограничной службы Ленинградской области задержали гражданина Словакии, который незаконно пересек российско-эстонскую границу, в гидрокостюме переплыв Нарву. Об этом сообщила в пятницу, 5 мая, пресс-служба пограничного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«Пограничным управлением возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении государственной границы РФ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что мужчина был задержан 1 мая. При нем был рюкзак с личными вещами, прикрепленный к плавательному кругу.

Суд заключил словака под стражу 3 мая.

Ранее, в конце марта, на российско-эстонской границе был задержан россиянин, который пытался доставить денежные знаки с запрещенной нацистской символикой через пешеходный пункт пропуска Ивангород из Эстонии в Россию. Таможенники обнаружили в рюкзаке россиянина черный полиэтиленовый пакет с денежными единицами стран Европы и Азии конца XIX — середины XX века. Всего в его багаже было 865 незадекларированных монет, причем на 69 из них был отчеканен имперский орел нацистской Германии, держащий в когтях свастику.