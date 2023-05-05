Астраханскую отварную вялеху включили в топ-30 необычных блюд

Астраханская отварная вялеха вошла в топ-30 необычных блюд, ради которых есть смысл отправиться в путешествие. Список составили эксперты сервиса «Туту.Ру».

В нем, кроме вялехи, есть татарская губадия, шумячский кулеш, рязанский калинник, арктическая уха с крабом, якутский саламат, владимирской печной холодец, сахалинский салат из лопуха.

Как пишет «Астрахань-24», для того, чтобы приготовить астраханскую вялеху, необходимо отварить обычную вяленую воблу в течение 10–15 минут. Любителей блюда немного, так как кроме специфического вкуса такая рыба отличается сильным запахом.

Ранее «СберСтрахование» и «СберСтрахование жизни» составили рейтинг популярных отпускных направлений у россиян. В нем лидируют курорты Черного моря, Турция и Египет. В частности, отдыхом у Черного моря интересуются 10% опрошенных, планируют отправиться в Турцию 6% респондентов, в Египет — 6%.