Рыночное в отношениях

Совсем недавно приложение для знакомств Tinder ушло из России. Но ушло ли оно из нашего сознания? Или мы по-прежнему ищем вторую половинку так, будто «свайпаем» по экрану смартфона, а реальность вокруг нас уже давно превратилась в большое приложение для знакомств?

«Брачный рынок» — сегодня это понятие не только напоминает о древних практиках продажи невест, но и описывает то, как устроен поиск пары в современном обществе. Со временем этот поиск всё чаще стал отрываться от решений сообществ и родственников и начал мыслиться как личный выбор. Социолог Ева Иллуз констатирует так называемую «великую трансформацию» романтических отношений. Согласно экономисту и антропологу Карлу Поланьи, в экономической сфере великая трансформация — это процесс, в рамках которого капитализм отделил экономические действия от нравственных и нормативных рамок, организовал экономику на основе саморегулируемых рынков и тем самым подчинил общество экономике.

В области романтических отношений эта трансформация также заключается в выделении отношений в некую отдельную область, разрыве между процессом выбора партнера и нормативно-ценностными рамками этого выбора. Завершилась эта история появлением «саморегулирующегося рынка знакомств». Тут-то мы и вспоминаем Tinder, а также другие платформы для знакомств, чье устройство действительно напоминает рынок: множество стандартизированных анкет, представленных как товары в интернет-магазине, фильтры, бесконечная калькуляция и поиск «наиболее выгодного» предложения. Более того, поиск пары в офлайне также уже начинает работать по принципу Tinder. Мы ищем и выбираем пару так, как будто это новые кроссовки. У нас в голове множество критериев, идеально продуманный образ, вплоть до цвета глаз или марки личного автомобиля. Множество людей проходят мимо нас, и мы, пускай и неосознанно, «свайпаем» вправо и влево.

Наличие огромного списка критериев эмоциональной, сексуальной и прочих совместимостей — особенность нашей эпохи. А главное — мы всегда ищем с ощущением, что не стоит сразу делать выбор, ведь вокруг столько вариантов, можно поискать еще чуть-чуть и найти-таки получше! Только вот проблема такого поиска в том, что он никогда не заканчивается. Он становится самоцелью. Как увлекательная игра, которая так и не завершается выбором. Или же завершается выбором кратковременным, который, как нам кажется, легко отменить: расстаться, развестись, сказать, что это было несерьезно. А затем снова выйти на рынок бесконечного поиска. Социолог Полина Аронсон называет наши времена «эпохой невыбора и неотношений».

Но не только рынок приложил свою невидимую руку к тому, как мы сегодня ищем и выбираем пару. У рынка в этом деле был союзник — популярная психотерапия. Ее язык научил нас не только по-новому говорить, но и по-новому думать, так что вокруг вдруг оказались одни абьюзеры, что-то захотелось личностного роста, а мы резко ощутили свои «личные границы», которые все почему-то нарушают. Вкупе с логикой рынка этот «психотерапевтический дискурс» (именно так называет его уже упомянутая Ева Иллуз) вновь и вновь подталкивает нас быть независимыми, очень много рефлексировать над чувствами и эмоциями в отношениях, думать, прежде всего, о своем благополучии, как бы общение не повредило нашему «Я». Он постулирует значимость психологической, сексуальной, эмоциональной и множества других совместимостей в отношениях, что также подталкивает формулировать множество критериев второй половинки. Ведь если что-то не сойдется, выйдет токсично и травматично. В общем, порой начинает казаться, что безопаснее пока не делать выбор. Или не делать его вообще. В конце концов, есть собачка.

Но, к сожалению, за привлекательными словами о «любви к себе» и «личных границах», призванных сделать человека счастливым, подчас скрывается жестокая логика отчуждения и одиночества. Это может быть не так заметно в современном городе, где бытовой комфорт вполне может быть обеспечен без участия другого человека, а поддержать интеллектуальную беседу может даже «Алиса». Однако базовое утилитаристское стремление минимизировать негативные эмоции от общения с людьми, желание оградиться от всех в итоге делают нас неспособными сосуществовать рядом с Другим. Нам всё комфортнее становится быть одним, и так одни мы и остаемся.

Статистика показывает, что сегодня растет число домохозяйств, состоящих из одного человека, увеличивается число разводов и сознательно бездетных пар, а очень многие пожилые люди в старости остаются совершенно без помощи. С точки зрения социологии эти тренды говорят об атомизации общества, о стремительном разрыве социальных связей. Нам всё труднее сформулировать ответ на вопрос: «зачем человеку человек?» Вероятно, страшнее всего то, что в условиях развития технологий этот разрыв будто почти и не заметен. Он замещается непродолжительными знакомствами, мнимой дружбой, легкими отношениями на одну ночь. Вроде всё в порядке. Однако если мы будем мыслить так, то общество просто развалится. Конечно, останутся аналоги Tinder, «Алиса» и курьер из магазина, краткие знакомства и мимолетные переписки, но настоящих, глубоких и крепких отношений больше не будет.

Все описанные порождения мощнейшего союза капитализма и психологизации общества заводят нас в тупик, так как чем более тщательно призывают выбирать, тем больше отбивают охоту делать какой-либо выбор. Как же быть? Нужно попытаться изменить свой способ мышления о поиске пары, преодолев логику рынка и созвучную ей логику психотерапии.

Во-первых, перестать мыслить о потенциальной паре как о наборе критериев. В процессе поиска второй половинки происходит не механистическая стыковка «спроса» в лице фильтров в поисковике онлайн-магазина и «предложения» в лице характеристик от продавца, но таинственная встреча с другим, с личностью. А при предельно индивидуализированном поиске одного единственного человека, эдакого франкенштейна, сотканного из набора формальных параметров, мы осуществляем поиск как будто бы вещи, за списком критериев мы рискуем не разглядеть человека в целом, близкого нам по духу. В конце концов, поиск по многочисленным критериям обречен на провал даже по простой математической логике: с увеличением числа критериев будущей пары вероятность ее обретения снижается.

Во-вторых, необходимо побороться с тем индивидуализмом, к которому призывает нас современное общество. Задать себе вопрос: зачем мне другой человек? И не спешить обращаться к популярным психотерапевтам, чьи ответы часто сводятся к «да в общем-то незачем». Выстраивая вокруг себя стены «нетоксичности», мы рискуем погибнуть под ними, когда они вдруг рухнут на нас. Быть может, стоит отказаться от индивидуализированной логики рынка с ее поиском выгоды и бесконечных совместимостей, попытаться настроить себя на жизнь с Другим, сместить фокус со стремления к индивидуальному благополучию на желание сделать что-то для человека рядом с нами, бросить вызов логике современности. Попробуем?

Автор — сотрудник лаборатории «Социология религии» Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета

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