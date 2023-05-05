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Орбан назвал нереальной ситуацию, при которой Россию победят и она смирится

Премьер Венгрии Орбан счел нереальной ситуацию, при которой Россию победят и она смирится
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Фото: Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в пятницу, 5 мая, что в конфликте на Украине не может быть победителей. Кроме того, он выразил мнение, что представить ситуацию, при которой РФ смирится с проигрышем, можно только в сказке.

«У меня не хватит фантазии вообразить, что кто-то может победить ядерную державу», — сказал Орбан в эфире радио Kossuth.

Премьер-министр также отметил, что Венгрия придерживается этой позиции с начала конфликта на Украине.

По его словам, на стороне Киева находится финансирование НАТО, и такое глобальное финансирование США тяжело одолеть. Однако, как заметил Орбан, у РФ есть более широкие «традиции оружейного производства» и крупнейший ядерный арсенал в отличии от Украины.

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7 апреля обозреватель саудовской газеты Okaz Рами аль-Халифа аль-Али сообщил, что Североатлантическому альянсу (НАТО) лучше не испытывать терпение РФ, поскольку в противном случае она может его просто уничтожить. По его словам, Россия — единственная страна в мире, которая способна на такое.

31 марта председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли рассказал в интервью изданию Defense One, что Украина едва ли выдвинет российские войска с утраченных территорий в текущем году. По его мнению, поставленная украинским президентом Владимиром Зеленским задача по возвращению территорий очень сложная для исполнения, по крайней мере в ближайшей перспективе.

27 марта газета The Times, ссылаясь на неназванного американского чиновника, сообщила, что США нацелены на победу Украины и возвращение ей всех утраченных территорий. По данным источника газеты, США хотят победы Украины и возврата всех ее территорий, включая Крым.

При этом 23 марта на портале Newsweek была опубликована статья с опросом экспертов по ситуации на украинском фронте, согласно которой страны Запада срывают Украине план по весеннему контрнаступлению из-за медленного темпа поставок вооружения. Отмечалось, что на данный момент Украине, скорее всего, придется планировать контрнаступление, надеясь на те мощности, которые имеются у них сейчас.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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