Пожар уничтожил несколько построек в селе под Ульяновском
Крупный пожар произошел в селе Средние Тимерсяны в Цильнинском районе Ульяновской области. Обошлось без пострадавших, но сгорели жилой и летний дома, сараи.
ЧП произошло 4 мая. Деревянный жилой дом и хозяйственные постройки на улице Корнилова загорелись в 10:37. Первое пожарное подразделение прибыло через 5 минут после того, как звонок поступил на пульт дежурного. Наблюдалось открытое горение дома и хозпостроек.
В 11:23 открытое горение удалось ликвидировать. В тушении принимали участие 14 человек личного состава и пять специальных машин.
Огонь повредил чердак и внутреннюю отделку жилого дома. Полностью сгорели бревенчатые и кирпичные сараи, кровля кирпичного летнего дома, повреждена его внутренняя отделка.
Причина случившегося пока не установлена, пишет ulpravda.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Ульяновской области.
Ранее, 5 мая, сообщалось, что в Амурскую область для тушения лесных пожаров Авиалесоохрана перебросила больше 140 парашютистов-десантников из Бурятии, Хакасии и Иркутской области. В ближайшие дни в регионе ожидается чрезвычайный класс пожарной опасности.