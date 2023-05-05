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Пожар уничтожил несколько построек в селе под Ульяновском

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Крупный пожар произошел в селе Средние Тимерсяны в Цильнинском районе Ульяновской области. Обошлось без пострадавших, но сгорели жилой и летний дома, сараи.

ЧП произошло 4 мая. Деревянный жилой дом и хозяйственные постройки на улице Корнилова загорелись в 10:37. Первое пожарное подразделение прибыло через 5 минут после того, как звонок поступил на пульт дежурного. Наблюдалось открытое горение дома и хозпостроек.

В 11:23 открытое горение удалось ликвидировать. В тушении принимали участие 14 человек личного состава и пять специальных машин.

Огонь повредил чердак и внутреннюю отделку жилого дома. Полностью сгорели бревенчатые и кирпичные сараи, кровля кирпичного летнего дома, повреждена его внутренняя отделка.

Причина случившегося пока не установлена, пишет ulpravda.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Ульяновской области.

Ранее, 5 мая, сообщалось, что в Амурскую область для тушения лесных пожаров Авиалесоохрана перебросила больше 140 парашютистов-десантников из Бурятии, Хакасии и Иркутской области. В ближайшие дни в регионе ожидается чрезвычайный класс пожарной опасности.

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