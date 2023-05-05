Байден обсудил с главами Microsoft и Google связанные с использованием ИИ риски
Президент США обсудил с главами Microsoft и Google риски, связанные с использованием искусственного интеллекта. Джо Байден опасается проблем в области прав и свобод человека, а также в плане неприкосновенности частной жизни, рабочих мест и демократических ценностей. По мнению президента, система искусственного интеллекта должна быть надежно защищена, передает телеканал «Известия». Байден также обозначил — компании несут ответственность за безопасность своей продукции.
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