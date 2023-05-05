Один человек погиб в результате обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ

Один человек погиб, еще один получил ранения в результате обстрела боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пятницу, 5 мая, в силовых ведомствах республики.

«Один ранен, один погиб», — сказал собеседник ТАСС.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), в свою очередь, уточнили, что ВСУ выпустили по городу 10 снарядов калибром 155 мм.

Ранее в этот день сообщалось, что украинские боевики за три часа обстреляли территорию ДНР 16 снарядами разного калибра из тяжелой артиллерии. Обстрелы велись с 3:40 до 6:40 снарядами калибром 122 мм, 152 мм и 155 мм. Под огнем оказались населенные пункты Новобахмутовка, Красный Партизан, Сухая Балка, Парасковиевка и Степное. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Кроме того, по данным представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в СЦКК, накануне, 4 мая, украинские войска выпустили три ракеты из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по населенным пунктам Алчевск и Рубежное.

2 мая стало известно о гибели мужчины в результате обстрела Куйбышевского района Донецка. В тот же день украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО, выпустив 10 ракет по Киевскому району города.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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