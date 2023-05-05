«Ашан» и Metro заявили о намерении остаться в России

«Ашан» и Metro продолжают деятельность в РФ и не планируют изменений, рассказали «Известиям» 5 мая в пресс-службах компаний.

«Ашан Ритейл Россия продолжает работу на российском рынке и не планирует изменений ни в своей стратегии, ни в организации работы. <…> Ашан в России работает автономно, без инвестиций от материнской компании. Планов по открытию новых магазинов нет. При этом все действующие магазины продолжают свою работу и планов по их закрытию нет», — отметил ритейлер.

Там также заявили о планах расширить ассортимент товаров собственного производства.

В то же время в Metro подчеркнули, что сохраняют операционную деятельность в стране. В пресс-службе добавили, что в приоритетах на 2023 год усиление стратегического бизнеса, расширение ассортимента, сервисов и дальнейшая диджитализация. Кроме того, планируется «расширять географию присутствия за счет открытия магазинов под франшизой «Фасоль» в новых для компании регионах».

Ранее, 24 марта, партнер и руководитель департамента оценки и консалтинга CMWP Константин Лебедев не исключил, что «Ашан», который, как и Leroy Merlin, входит в «Ассоциацию семьи Мюлье», к лету может быть передан российскому менеджменту.

В тот же день группа Adeo объявила о решении передать российские магазины сети строительных гипермаркетов Leroy Merlin локальному менеджменту. Руководитель направления по связям с общественностью Leroy Merlin Лола Сатторова рассказала «Известиям», что гипермаркеты продолжат работу, рабочие места будут сохранены, продолжится выполнение партнерских обязательств.