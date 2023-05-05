Пламя Сибири: что случилось в тюменском селе Успенка
Пламя Сибири: что случилось в тюменском селе Успенка
2023-05-05 12:01:12
2023-05-05 12:01:12
2023-05-05 12:01:12
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Природный верховой пожар привел к возгоранию домов
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Фото: ТАСС/Денис Моргунов
В селе Успенка Тюменской области случился крупный пожар, для тушения которого было привлечено 226 человек, 56 единиц техники и два вертолета Ми-8. Благодаря оперативно оказанной помощи удалось спасти более 1000 жилых домов. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Соцсети
Успенка находится в 33 км от Тюмени, 4 мая из-за пожара были эвакуированы 79 жителей села
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Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова
Сотрудникам МЧС РФ удалось отстоять большую часть жилых строений села
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Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова
Как сообщает МЧС, в настоящее время пожар практически потушен, остались лишь отдельные очаги возгорания
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Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова
13 жилых домов все же оказались повреждены огнем
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Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова
Сотрудники МЧС РФ тушат пожар в селе Успенка Вагайского района Тюменской области
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Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова
Пострадавшим от пожара жителям села оказывается вся необходимая помощь
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Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова
Жители села Успенка сообщают, что пожар начался днем 4 мая и значительно усилился в ночное время
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Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова
Сотрудникам МЧС помогали проводить эвакуацию волонтеры из числа местных жителей
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Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова
К тушению пожара были привлечены 226 сотрудников МЧС и большое количество спецтехники
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Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова
Глава Тюменской области Александр Моор сообщил о введении режима ЧС в селе
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Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова
Пожар практически ликвидирован, но находится в Успенке пока опасно из-за сильного задымления
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