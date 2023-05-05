Пламя Сибири: что случилось в тюменском селе Успенка

В селе Успенка Тюменской области случился крупный пожар, для тушения которого было привлечено 226 человек, 56 единиц техники и два вертолета Ми-8. Благодаря оперативно оказанной помощи удалось спасти более 1000 жилых домов. Подробности — в фотогалерее «Известий»