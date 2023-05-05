Яблоневый сад на 11 тыс. деревьев заложили в Калужской области

В Тарусском районе Калужской области заложили яблоневый сад интенсивного типа. Его создали с применением новых сельхозтехнологий.

Сад расположен недалеко от деревни Варваренки. Здесь высадили более 11 тыс. саженцев яблонь. Они начнут плодоносить в 2024 году.

Как пишет газета «Весть», у проекта — быстрая окупаемость, около 5 лет. У такого сада плодоносящий период на 5–10 лет меньше, но урожайность вдвое выше.

В конце апреля сообщалось, что в Калужской области подготовили к весеннему севу 45 тыс. га, что составляет треть сельскохозяйственных площадей. План по севу яровых культур удалось выполнить на 15%.