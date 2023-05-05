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Песков не стал комментировать заявление Пригожина об Артемовске

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Официальный представитель Кремля в пятницу, 5 мая, не стал комментировать заявление основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о планах выйти из Артемовска (украинское название — Бахмут).

«Да, разумеется, мы видели его (заявление Пригожина. — Ред.) в средствах массовой информации, но я не могу это комментировать, потому что это касается хода специальной военной операции», — сказал он журналистам.

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5 мая Пригожин заявил, что сотрудники ЧВК «Вагнер» покинут Артемовск 10 мая из-за того, что их отряды якобы не обеспечиваются боеприпасами.

Ранее, 4 мая, в Минобороны РФ сообщили, что штурмовые отряды взяли под контроль еще два квартала Артемовска, бои ведутся в западной части города.

30 апреля российские штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами Артемовска.

В тот же день сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал, что штурмовикам остается пройти около 1,5 км по городской застройке до полного освобождения города. Он подчеркнул, что его подразделению удалось взять под контроль квартал с многоэтажными жилыми домами за железной дорогой, разделяющей Артемовск на две части.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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