В Южно-Сахалинске снесли 16 аварийных домов в 2023 году

С начала 2023 года в Южно-Сахалинске снесли 16 расселенных аварийных домов. За май планируется демонтаж еще десяти зданий.

Всего до конца года департамент городского хозяйства планирует ликвидировать порядка 20 тыс. кв. м жилья. В ведомстве поясняют, что закупку на выполнение демонтажа размещается сразу после вынесения постановления о выводе дома из эксплуатации. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia. Кроме того, дом отключают от подачи электричества и коммунальных ресурсов.

Также ведутся работы по демонтажу строений без собственников. С начала 2023 года снесено 10 подобных зданий, планируется снос еще 20 строений.

В Московской области с начала 2023 года снесли 60 строений, состояние которых признано аварийным. Речь идет о заброшенных зданиях и недостроях, а также об аварийных многоквартирных домах.