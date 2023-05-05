Патрулирование лесов усилят в Хабаровском крае в выходные

В майские праздники в Хабаровском крае увеличат количество рейдов в лесах. Такие меры принимаются для соблюдения противопожарного режима.

По данным правительства региона, в первые майские праздники был зафиксирован всплеск лесных пожаров. Чтобы избежать новых возгораний, специальные группы будут обходить места отдыха и популярные лесные маршруты. Нарушителей противопожарного режима ожидают штрафы, пишет ИА AmurMedia.

Пожароопасный сезон открыт на всей территории региона. Особый противопожарный режим действует в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Гражданам запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и мусор. Для физических лиц штраф достигает 20 тыс. рублей, для юридических — 800 тыс. рублей.

На утро 5 мая в Хабаровском крае действовали девять лесных пожаров. Очаги находятся в Верхнебуреинском, Хабаровском, Амурском районах, а также районе имени Лазо.

Ранее Авиалесоохрана перебросила больше 140 десантников-парашютистов из Бурятии, Хакасии и Иркутской области в Амурскую область. С 1 по 3 мая в регионе ликвидировали 21 возгорание.