Продажу ветпрепарата для птиц запретили в Тверской области

В Тверской области введен запрет на продажу ветеринарного препарата Хиправиар TRT4. Региональное управление Россельхознадзора выявило несоответствие качества образца.

«Тверские ведомости» поясняют, что вакцина формирует иммуный ответ к возбудителям инфекционного бронхита кур, метапневмовирусной инфекции птиц, ньюкаслской болезни и инфекционной бурсальной болезни.

В частности, приостановлена продажа препарата серии 99N9-1, срок годности которого — до 21 ноября 2024 года. Производитель — компания из Испании «Laboratorios Hipra, S.A.».