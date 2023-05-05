Лавров: Россия ответит на атаку БПЛА на Кремль не разговорами, а конкретными действиями

Россия будет отвечать не разговорами, а конкретными действиями на попытку Украины атаковать Кремль с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На это указал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу, 5 мая, после заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Отвечая на вопрос «Известий» об этом теракте, Лавров подчеркнул, что атака Киева — это враждебный акт, на который Россия будет отвечать соответствующим ситуации образом.

При этом он подчеркнул, что данный шаг Киев не мог бы совершить без указания из США.

«Это, ясно, был враждебный акт. Совершенно ясно, что без ведома хозяев киевские террористы совершить его не могли бы. <…>. Мы будем отвечать не разговорами о том, casus belli это или нет. А будем отвечать конкретными действиями», — сказал глава МИД РФ.

Попытка удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина была совершена в ночь на 3 мая. В результате происшествия пострадавших нет. Случившееся в Кремле расценили как террористическую акцию. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Комментируя украинскую атаку, посол РФ в США Анатолий Антонов, в свою очередь, указал, что Россия ответит на нее, когда сочтет это необходимым. Он также подчеркнул, что ответ будет дан в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев для руководства страны.

О своем осуждении данного теракта уже заявили в Сирии, Пакистане, Никарагуа, Бахрейне, Венесуэле.