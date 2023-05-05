Автобус и легковушка столкнулись возле колледжа в Рязани

Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Рязани на улице Каширина в пятницу, 5 мая, сообщают очевидцы в сообществе «‎ДТП|Аварии|Рязань» в соцсети «‎ВКонтакте».

ДТП произошло в 09:30 у железнодорожного колледжа, пишет РИА «7 новостей». Из-за аварии на дороге образовалась пробка.

Официальной информации о происшествии пока не поступало, отмечает 62INFO.ru.

В середине апреля сообщалось, что фура насмерть сбила мужчину-пешехода в Рязани. Как выяснилось, погибшим является 43-летний житель Московской области.