Посевная кампания началась в Сахалинской области раньше срока

Аграрии начали посевную кампанию в Сахалинской области на неделю раньше срока. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на информацию регионального правительства.

Работы проводят как крупные производители, так и фермерские хозяйства в южной части Сахалина. Приступить к посевной удалось благодаря потеплению. Кроме того, оптимизировать сроки весенних полевых работ удалось благодаря мерам поддержки аграриев, предоставляемым правительством.

Первой проводится высадка капусты. Ранние сорта используют совхозы «Южно-Сахалинский» и «Тепличный». В совхозе «Корсаковский» ведется посев многолетних и однолетних кормовых трав.

По последним данным, капусты высадили на площади 5 га, морковь — на площади 3 га. Прочие овощи занимают площадь 3 га. Кроме того, высажено 30 га многолетних трав. Удобрения внесены на площади свыше 2,5 тыс. га. До конца весенней посевной планируется высадка порядка 2 тыс. га картофеля и 600 га овощей открытого грунта. Однолетние кормовые культуры и многолетние травы займут площадь 4 тыс. га.