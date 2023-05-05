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Песков допустил обсуждение атаки беспилотников на Кремль на совещании Совбеза

Песков: атака беспилотников на Кремль может быть одной из тем совещания Путина с Совбезом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 5 мая, предположил, что на совещании главы государства Владимира Путина с постоянными членами Совета Безопасности (СБ) РФ могут обсудить атаку беспилотников на Кремль.

«То, что будет так или иначе обсуждаться, — можно с большой долей уверенности это предположить», — сказал он, отвечая на соотвествующий вопрос журналистов.

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Речь идет об уничтожении БПЛА на земле, в воде и в воздухе

Попытка удара БПЛА по кремлевской резиденции Путина была совершена в ночь на 3 мая. В результате происшествия пострадавших нет. Случившееся в Кремле расценили как террористическую акцию. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Посол РФ в США Анатолий Антонов указал, что Россия ответит на украинскую атаку БПЛА на Кремль, когда сочтет это необходимым. Он также подчеркнул, что ответ будет дан в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев для руководства страны.

5 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал атаку вражеским актом и выразил уверенность в том, что она не могла быть осуществлена Киевом без указания из Вашингтона. Он также сообщил, что ряд его коллег по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в том числе глава МИД Пакистана Билавалом Бхутто-Зардари, осудили теракт с дронами против Кремля.

Кроме того, о своем осуждении атаки БПЛА на кремлевскую резиденцию Путина заявили Венесуэла, Никарагуа, Бахрейн и Сирия.

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