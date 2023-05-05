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В Совфеде призвали перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка

Сенатор Цеков: штаб-квартира ООН должна находиться в нейтральной стране
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Фото: Global Look Press/dpa/Klaus Nowottnick
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Штаб-квартира ООН должна находиться в нейтральной стране. Об этом 5 мая «Известиям» заявил сенатор Совета Федерации Сергей Цеков.

«Американцы не выдают визы для приезда на мероприятия ООН представителям различных стран, не только России. С учетом их поведения напрашивается необходимость переноса места размещения работы штаб-квартиры ООН. Вообще сторона, которая принимает ООН, которая размещает все рабочие органы и прочее, должна быть абсолютно нейтральной. Как мы видим, США нейтральной стороной не являются», — сказал он.

По мнению сенатора, штаб-квартира организации также не должна размещаться в европейской стране, потому что «все европейские страны фактически находятся на стороне США».

«Это может быть какая-то страна Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке», — заключил Цеков.

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Ранее в этот день постпред РФ при международной организации Василий Небензя заявил, что США никогда не согласятся на перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка. Небензя напомнил, что Соединенные Штаты нарушали свои обязательства как страны, принимающей штаб-квартиру ООН, преследуя личные интересы. Например, Вашингтон отказывался выдавать визы членам делегаций разных государств и ограничивал их передвижение в Нью-Йорке.

24 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров положительно оценил возможность перевода штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка.

В тот же день директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев сказал, что России было бы предпочтительнее, чтобы штаб-квартира ООН располагалась в Женеве или Вене.

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