В Черниговской области нанесен удар по пункту дислокации иностранных инструкторов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как рассказал 5 мая начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, удар осуществила оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Пункт дислокации поражен в районе населенного пункта Лизуновка Новгород-Северского района региона.

«Нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов, сосредоточению личного состава, вооружения и военной техники 163-го отдельного батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны», — цитирует Зыбинского «РИА Новости».

Также известно, что Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили две украинские диверсионно-разведывательные группы и сорвали ротацию четырех подразделений украинских войск на купянском направлении.

3 мая председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВС РФ ударили по месту подготовки ВСУ иностранными инструкторами на территории карьера в Шевченковском районе города Запорожье.

До этого, 7 апреля, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отмечал, что уничтожение ВС РФ большого количества иностранных наемников в рамках специальной операции говорит о том, что действия Киева координируются Западом.

3 марта бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор признал, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) отправляет американских военных на Украину под видом контрактников, чтобы они помогли ВСУ управлять техникой НАТО.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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