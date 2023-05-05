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Пользователи Twitter осудили Зеленского после международных поездок

Пользователи Twitter осудили слова Владимира Зеленского о плохих новостях для россиян
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Пользователи Twitter выступили с критикой президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о том, что россиянам в свете его международных поездок следует «готовиться к плохим новостям».

Зеленский 3 и 4 мая посетил Финляндию и Нидерланды. После поездок он сообщил в своем аккаунте в Twitter, что поездки были успешными, рассказав о договоренностях о новых поставках оружия.

Пользователи соцсети осудили слова украинского лидера. Некоторые из них указали на то, что пока он разъезжает по другим странам, занимаясь выпрашиванием всё нового оружия, граждане его страны продолжают гибнуть на поле боя.

«Вы говорите о солдатах, которых вы насильно захватываете на улицах и отправляете в зону боевых действий без обучения? Они определенно ценят больше оружия. Из-за этого оружия их убивают быстрее», — отметил NVO I Stand With.

С ним согласились и многие другие комментаторы.

«Когда вы писали этот твит, многие солдаты умирали во время продолжающегося боя на Украине, в то время как их лидер хорошо проводил время в Нидерландах (просив больше оружия и денег, чтобы продолжать вести «хорошую» борьбу)», — написала Annelice.

Пользователь под ником NN, в свою очередь, отметил, что, несмотря на все свои усилия, режим Зеленского не сможет заручиться поддержкой населения западных стран, в частности США.

«Вы не получите поддержку американского народа. Вы не отчитываетесь за деньги наших налогоплательщиков, и наши дети не будут вести еще один бессмысленный конфликт», — написал он.

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4 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина обеспечена всем необходимым вооружением для проведения контрнаступления. До этого, 1 мая, он сообщал, что Вашингтон передал Киеву почти 100% запрошенной военной помощи, однако поставки продолжатся, Украина получит дополнительные пакеты вооружений.

29 апреля Зеленский подтвердил планы о контрнаступлении Киева. Он добавил, что успех украинской армии во многом будет зависеть от поставок западного оружия.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину, отмечая, что вооружения будут распространяться по Европе и угрожать безопасности региона.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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