Яблоневый сад появился в Брянске

В Бежицком районе Брянска разбили яблоневый сад. 20 молодых яблонь высадили на территории у перекрестка улиц III Интернационала и XXII съезда КПСС.

Новое общественное пространство создали в рамках регионального этапа международной акции «Сад памяти», пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В торжественной церемонии открытия сада принимали участие представители городских властей, матери и жены бойцов СВО.

По словам главы районной администрации Татьяны Гращенковой, сейчас прорабатывается вопрос о включении зеленой зоны в районе улицы III Интернационала в региональную программу «Инициативное бюджетирование». Это необходимо для того, чтобы была возможность и дальше заниматься благоустройством яблоневого сада.

Местным жителям предложили подумать над будущим названием нового сквера.