Яблоневый сад появился в Брянске
В Бежицком районе Брянска разбили яблоневый сад. 20 молодых яблонь высадили на территории у перекрестка улиц III Интернационала и XXII съезда КПСС.
Новое общественное пространство создали в рамках регионального этапа международной акции «Сад памяти», пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
В торжественной церемонии открытия сада принимали участие представители городских властей, матери и жены бойцов СВО.
По словам главы районной администрации Татьяны Гращенковой, сейчас прорабатывается вопрос о включении зеленой зоны в районе улицы III Интернационала в региональную программу «Инициативное бюджетирование». Это необходимо для того, чтобы была возможность и дальше заниматься благоустройством яблоневого сада.
Местным жителям предложили подумать над будущим названием нового сквера.