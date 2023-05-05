В Тамбовской области стартовало обучение в «Школе фермера»

Занятия по образовательной программе «Школа фермера» стартовали в Тамбовской области, к обучению уже приступили 38 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Участники проекта будут обучаться на базе Мичуринского государственного аграрного университета (МичГАУ) в течение 2,5 месяца. Они изучат востребованное направление для местного агропромышленного комплекса — «Овощеводство открытого и закрытого грунта».

Предполагается, что в ходе обучения тамбовчане повысят финансовую грамотностью, познакомятся с методами ведения рентабельного фермерского хозяйства, а также получат практические навыки на ведущих с/х региона. После прохождения программы студенты защитят бизнес-планы

В Тамбовской области «Школа фермера» проходит уже в третий раз. За все время она подготовила 46 профессионалов для местного сельского хозяйства, отмечает ИА «ОнлайнТамбов.Ру».

Всего весной 2023 года «Школа фермера» стартовала в 24 регионах. Обучение по программам проходят более 700 человек. Опытные и начинающие аграрии будут изучать 19 специализаций, распределенных по регионам в соответствии с перспективами на рынке.