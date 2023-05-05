В Госдуме заявили о вседозволенности украинцев на всех уровнях

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа 5 мая прокомментировал «Известиям» поведение украинской делегации на полях Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

«Бесчинство и вседозволенность, которые проявляют политические деятели на Украине, идут сверху. Мы сегодня видим это на всех уровнях. Вседозволенность поведения наблюдается, в том числе у простых граждан, миллионы которых уехали в разные страны. На них жалуются жители этих стран, потому что украинцы ведут себя подчас неадекватно. Это происходит из-за попустительства руководителей этих стран, и такие вот «деятели» чувствуют вседозволенность», — сказал Чепа.

4 мая представители Украины попытались сорвать выступление российской делегации на саммите. Затем член делегации Украины Александр Мариковский напал на секретаря российской делегации Валерия Ставицкого, когда тот забрал у него украинский флаг, которым украинский дипломат размахивал за спиной у исполняющей обязанности руководителя постоянной делегации Федерального собрания РФ в ПАЧЭС Ольги Тимофеевой.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в беседе с «Известиями» заявил, что поведение украинской делегации — попытка устроить дешевое шоу и заработать в глазах собственного руководства в Киеве дополнительные политические очки.