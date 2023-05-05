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Правительство РФ утвердило концепцию информационной безопасности детей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Правительство РФ утвердило концепцию информационной безопасности детей. Об это пресс-служба кабмина сообщила в пятницу, 5 мая, в Telegram-канале.

Документ будет действовать бессрочно. Отмечается, что главной целью концепции является защита детей от информационных угроз и рисков в цифровой среде.

«Концепцией предлагается: объединить усилия государства и родительского сообщества, сформировать и внедрить в образовательный процесс уроки информационной безопасности, научить школьников безопасному поведению в интернете, повысить цифровую грамотность ребят, развивать социально значимые проекты в печатных и электронных СМИ», — уточнили в правительстве.

Кроме того, на обучающих мероприятиях родителям и учителям будут рассказывать о правилах безопасного поведения ребенка в Сети.

Российским регионам рекомендуется учитывать концепцию при проведении мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей.

Минцифры на основе ежегодных отчетов о таких встречах будет представлять в кабмине доклад о реализации концепции.

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Ранее, в феврале, заместитель директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Евгений Хасин заявил, что учащимся российских школ могут начать преподавать кибергигиену. По его словам, основы кибербезопасности в Сети можно включить в общий курс предмета ОБЖ.

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