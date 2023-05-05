Парашютистов из трех регионов привлекли к тушению пожаров в Приамурье

Авиалесоохрана перебросила больше 140 парашютистов-десантников из Бурятии, Хакасии и Иркутской области в Амурскую область для ликвидации лесных пожаров. В ближайшие дни в регионе ожидается чрезвычайный класс пожарной опасности.

С 1 по 3 мая в Приамурье ликвидировали 21 возгораний. 4 мая тушили 16 лесных пожаров, к работам привлекли больше 600 парашютистов-десантников, работников лесных пожарных станций, а также 120 единиц наземной техники. Об этом пишет Амурская служба новостей. Со 2 мая в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Работу пожарных осложняет сильный порывистый ветер до 25 м/с.

Ранее в этот день сообщалось о возникновении пожара на территории заповедника «Бастак» в Еврейской автономной области, где обитают амурские тигры. Огонь охватил площадь около 2,5 тыс. га.