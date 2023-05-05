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Польша намерена оставить своего посла для работы в России

МИД Польши: Варшава намерена оставить своего посла для работы в России
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Фото: Global Look Press/Piotr Twardysko
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Польша считает нужным не отзывать, а оставить своего посла работать в России. Как заявил 5 мая пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина, оставить своих представителей для работы в Москве решило большинство стран Евросоюза.

«Это всегда рассуждения «за» и «против». И уже год этот вопрос перевешивает в сторону того, чтобы на территории РФ оставалось польское представительство, так как это вопрос заботы о наших гражданах, вопрос не закрытия каналов коммуникации», — указал пресс-секретарь в эфире радиостанции RMF FM.

Отвечая на вопрос о возможном отзыве посла Польши из России, Ясин добавил, что одной из миссий польского дипломата в РФ является поддержка оппозиции.

«Это также своего рода символ. Посол Кшиштоф Краевский делает там очень много прекрасных вещей, встречаясь, хотя бы, с российской оппозицией и заботясь о них», — отметил представитель МИД.

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До этого, 2 мая, МИД РФ выразил решительный протест временному поверенному Польши в связи с захватом здания школы при посольстве России в Варшаве. Дипломату было также заявлено, что данный шаг является очередным звеном в проводимой Варшавой политике, направленной на попытки досадить России и разрушить до основания отношения двух стран.

Сотрудники мэрии Варшавы вместе с полицией ворвались в здание школы 29 апреля после отказа их впустить. Силовики заблокировали ворота цепью с замком, чтобы не допустить вывоза имущества.

30 апреля посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что школа возобновит свою работу в другом здании после майских праздников. По его словам, занятия будут проходить с 10 мая в обычном режиме. Кроме того, он заверил, что Россия обеспечит завершение учебного года, аттестацию учащихся, выпускные экзамены и переход в следующие классы.

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