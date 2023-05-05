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Бродячая собака покусала 15-летнего подростка в Саратове

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Бездомная собака покусала несовершеннолетнего в Заводском районе Саратова, сообщает областная прокуратура.

Инцидент произошел в четверг, 4 мая. По предварительным данным, зверь напал на 15-летнего подростка возле остановки общественного транспорта «Васильковская» на проспекте Энтузиастов.

Ребенку оказали медицинскую помощь в травмпункте и отправили домой. Обстоятельства произошедшего выясняются, отмечает ИА «Взгляд-инфо».

16 апреля в Оренбурге стая бездомных собак напала на девятилетнего мальчика, который гулял недалеко от дома. Ребенок погиб на месте.

После трагедии депутаты Оренбургского законодательного собрания направили в Госдуму и Совет Федерации законодательную инициативу, предлагающую усыплять агрессивных бездомных собак. Госдума может принять соответствующий законопроект в первом чтении уже 16 мая.

Также на рассмотрение в региональное заксобрание внесены дополнения в закон, регламентирующий вопросы обращения с животными. Отредактировать планируется первый абзац ч. 2 ст. № 8. В закон добавят информацию о запрете выгула в общественных местах и раскроют понятие «общественное место».

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