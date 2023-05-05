Двух человек госпитализировали после пожара в высотке Петербурга

В результате пожара на 20-м этаже многоквартирного дома на Советском проспекте в Усть-Славянке (Санкт-Петербург) госпитализировали двух человек. Их доставили в больницу с легкой интоксикацией.

Как отмечает телеканал «78», эво время тушения пожара возникли некоторые проблемы — сотрудникам МЧС пришлось уговаривать местных жителей убрать припаркованные машины. Автомобили отогнали спустя некоторое время, под угрозой штрафов за воспрепятствование действиям МЧС во время пожара.

Возгорание в жилом доме не могли потушить около часа. У спецтранспорта не было возможности подъехать к месту происшествия.

По данным «Известий», некоторые местные жители вышли на улицу помогать спасателям. Они буквально руками раздвигали автомобили.

Кроме того, очевидцы рассказывали, что у спасателей порвался пожарный рукав, из-за этого тушить пожар с торца дома стало невозможным.