Торговые центры проверят в Якутске после крупного пожара

В Якутске причиной пожара в многоквартирном доме стало нарушение правил безопасности при огневых работах на крыше пристроенного торгового центра. В городском округе проведут мониторинг и контроль торговых объектов, которые находятся вблизи жилых зданий.

Пожар произошел на проспекте Ленина 4 мая. В результате возгорания пострадали 19 квартир. В 15 квартирах при этом не было доступа из-за отсутствия собственников. Одна семья обратилась за помощью в предоставлении жилого помещения из маневренного фонда.

Установлено, что огонь перекинулся на жилой дом с крыши пристроенного торгового центра. Причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при огневых работах на крыше, пишет ИА SakhaNews. С места происшествия изъяли газовые баллоны с горелкой, банки с битумным и другими составами. Проведен опрос виновника пожара и очевидцев.

Провести мониторинг и контроль торговых объектов, которые расположены на противопожарных разрывах многоквартирных домов и около жилых зданий, поручено департаменту предпринимательства и развития туризма Окружной администрации. Для восстановления здания власти намерены обратиться в республиканский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом пишет ИА YakutiaMedia.

Общая площадь пожара составила 180 кв. м. В ликвидации горения участвовали 16 единиц техники и 64 человека. Из здания эвакуировали 26 человек, в том числе 10 детей.