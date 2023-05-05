Президент Никарагуа осудил атаку беспилотников на Кремль

Президент Никарагуа Даниэль Ортега и вице-президент Росарио Мурильо адресовали российскому лидеру Владимиру Путину письмо, в котором осудили атаку беспилотников на Кремль. Об этом 4 мая сообщил новостной портал El 19 Digital.

«С любовью и восхищением в эти исторические дни празднования Победы над нацизмом, в дни, которые также являются днями борьбы с врагами человечества, мы приветствуем вас, осуждая гнусное нападение, совершенное вчера известными преступниками, против Кремлевских сооружений», — говорится в тексте письма.

В своем послании Ортега и Мурильо также отметили, что осуждают любые формы терроризма и фашизма, которые угрожают свободным народам.

Попытка удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина была совершена в ночь на 3 мая. В результате происшествия пострадавших нет. Случившееся в Кремле расценили как террористическую акцию. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.

4 мая Министерство иностранных дел РФ решительно осудило попытки террористических актов, совершенные в отношении зданий Кремля с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В ведомстве не сомневаются, что за данными действиями стоят власти Киева.

Тогда же посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что Россия ответит на украинскую атаку беспилотников на Кремль, когда сочтет это необходимым. Он также отметил, что ответ будет дан «в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев для руководства» страны.

Также в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил что попытки Киева и Вашингтона откреститься от атаки на Кремль смехотворны, так как решения о таких терактах принимаются в США, а Украина их исполняет.