Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта 2023 года. Об этом 5 мая свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По состоянию на 10:03 курс американской валюты снижался на 83 копейки, до 77,22 рубля. Несколькими минутами ранее курс доллара опускался до 76,98 рубля.

Курс евро к тому же времени снижался на 79 копеек, составив 85,39 рубля. Китайского юаня — на 11 копеек, до 11,16 рубля.

Ранее, 4 мая, курсы доллара и евро опускались до самых низких значений с 3 и 4 апреля соответственно. Согласно данным торгов Московской биржи, доллар опускался ниже 78 рублей, до уровня 77,97 рубля. В то же время евро падал ниже 86 рублей, доходя до отметки 85,95 рубля.

За день до этого финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, что, если Россия радикально улучшит свое положение в экономике или как-то серьезно ухудшится положение в экономике США, возможно возвращение курса доллара к 60 рублям. Он высказал мнение, что в ближайшие два месяца базовый курс будет колебаться в районе 80–81 рубля за доллар.

1 мая финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов предположил, что в мае текущего года серьезного ослабления рубля не ожидается. В то же время он допустил, что доллар может достигнуть 85 рублей.