Реклама
Прямой эфир
Спорт
ФК «Краснодар» обратился в комиссию РФС после матча со «Спартаком»
Происшествия
ВСУ за три часа выпустили 16 снарядов из тяжелой артиллерии по ДНР
Экономика
Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта
Происшествия
Пожар ликвидирован на нефтеперерабатывающем заводе на Кубани
Мир
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Японии
Экономика
Подсанкционные банки прекращают выпуск карт UnionPay
Общество
Правительство РФ утвердило концепцию информационной безопасности детей
Армия
ВКС нанесли удар по пункту дислокации иностранных инструкторов в Черниговской области
Мир
Экс-глава разведки Чехии заявил об усилении России Западом
Мир
Устроивший стрельбу в Сербии мужчина задержан
Мир
Лавров заявил о готовности России к разговору с Западом
Наука и техника
«Ростех» планирует выпустить десять самолетов Ту-214 в 2025 году
Происшествия
Около поселка Забайкальск степной пожар распространился на 10 гектарах вдоль трассы

Около 60 садоводств Ленобласти превратят в населенные пункты

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ленинградской области местные администрации предложили садоводческим товариществам стать самостоятельными населенными пунктами или войти в состав тех, что уже существуют. Для этого придется выполнить 15 требований.

Как уточняет телеканал «78», это необходимо для того, чтобы власти могли убедиться в том, что на территории СНТ действительно живут люди, проведена инженерная и дорожная подготовка, имеется градостроительная документация. Выполнение этих условий необходимо для того, чтобы предотвратить появление несбалансированной жилой застройки на карте региона.

Ранее сообщалось, что в 2022 году частные дома покупали чаще, а с декабря тренд значительно усилился. Как рассказали «Известиям» в компании «Метр квадратный» (М2), за 11 месяцев прошлого года доля сделок с ИЖС составила 20%, а с декабря 2022-го по февраль 2023-го показатель вырос до 27%.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023