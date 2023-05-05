Около 60 садоводств Ленобласти превратят в населенные пункты

В Ленинградской области местные администрации предложили садоводческим товариществам стать самостоятельными населенными пунктами или войти в состав тех, что уже существуют. Для этого придется выполнить 15 требований.

Как уточняет телеканал «78», это необходимо для того, чтобы власти могли убедиться в том, что на территории СНТ действительно живут люди, проведена инженерная и дорожная подготовка, имеется градостроительная документация. Выполнение этих условий необходимо для того, чтобы предотвратить появление несбалансированной жилой застройки на карте региона.

Ранее сообщалось, что в 2022 году частные дома покупали чаще, а с декабря тренд значительно усилился. Как рассказали «Известиям» в компании «Метр квадратный» (М2), за 11 месяцев прошлого года доля сделок с ИЖС составила 20%, а с декабря 2022-го по февраль 2023-го показатель вырос до 27%.